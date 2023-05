Wall Street inicia sessão sem um rumo definido à espera dos dados da inflação

New York,Wall Street, New York Stock Exchange © Eduardo Tome

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Maio, 2023 • 15:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Nova Iorque seguia nesta segunda-feira sem uma tendência definida no início da sessão, numa semana em que o mercado vai estar particularmente atento aos dados mais recentes da inflação nos Estados Unidos.

Às 15 horas (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,12% para 33.634,38 pontos e tecnológico Nasdaq perdia 0,34% para 12.193,71 pontos.

O índice alargado S&P 500 estava em terreno positivo, com uma ligeira subida de 0,04% para 4.137,68 pontos.

A prudência marcava o início da sessão em Wall Street, quando se espera a publicação na quarta-feira dos números mais recentes da inflação norte-americana.

Estes dados serão divulgados poucos dias depois da publicação do relatório mensal sobre o emprego, que mostrou a resiliência do mercado laboral, com uma forte criação de postos de trabalho em abril, reavivando a perspetiva de continuidade no ciclo de subida das taxas de juro da Reserva Federal para travar a inflação.

As ações da banca seguiam em terreno positivo, com o banco regional PacWest em destaque ao subir cerca de 20%, recuperando da queda acentuada que registou na semana passada.

No índice Dow Jones, os maiores ganhos eram os da Walt Disney (3,03%) e da Caterpillar (1,13%).