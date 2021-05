Wall Street negoceia em baixa no início da sessão

© Frank Rumpenhorst/AFP

A bolsa de Wall Street negociava esta quarta-feira em baixa no início da sessão, quando foi anunciado que, nas últimas 24 horas, os EUA registaram mais 858 mortos por covid-19.

Pelas 14:45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones cedia 1,11% para 33.678,31 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq perdia 1,23% para 13.141,19 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 4.073,12 pontos, menos 1,33%.

Os Estados Unidos registaram 858 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 587.188 o número de óbitos desde o início da pandemia, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Os Estados Unidos mantêm-se como o país com mais mortes e também com mais casos no mundo (32.995.817).

A administração liderada pelo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estimou que o país venha a registar mais de 600 mil mortos devido à covid-19.

Ainda hoje vão também ser publicadas as atas da reunião de política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) e da taxa de inflação da zona euro.