Wall Street negoceia em baixa no início da sessão

A bolsa de Wall Street negociava esta sexta-feira em baixa no início da sessão, após o Departamento do Trabalho ter anunciado que foram criados 390.000 empregos em maio, acima do esperado.

Pelas 14:47 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 0,88% para 32.962,93 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq perdia 2,03% para 12.066,55 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 4.136,78 pontos, menos 0,98%.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com o índice Dow Jones a subir 1,33% para 33.248,28 pontos.

Em maio, foram criados 390.000 empregos nos Estados Unidos, acima das previsões dos economistas, que apontavam para 325.000.

Contudo, este número foi inferior aos 400.000 nos últimos 12 meses.

Por sua vez, a taxa de desemprego ficou inalterada em 3,6%, segundo dados do Departamento do Trabalho (DOL) dos EUA, hoje divulgados.

Conforme destacaram os analistas da XTB, a economia dos EUA está 850.000 postos de trabalho abaixo do pico de fevereiro de 2020, sendo o aumento verificado em maio o menor desde abril de 2021.

Já o crescimento dos salários cedeu para 5,20%, quando em abril tinha avançado 5,5%.