Wall Street negoceia em baixa no início da sessão

Wall Streeet, em Nova Iorque, Estados Unidos. © EPA/JUSTIN LANE

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Agosto, 2022 • 15:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Nova Iorque negociava esta sexta-feira em baixa no início da sessão, no mesmo dia em que a China anunciou que vai impor sanções contra a líder do congresso dos EUA, após a sua visita a Taiwan.

Pelas 14.46 horas (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 0,43% para 32.585,21 pontos e tecnológico Nasdaq perdia 1,19% para 12.571,75 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 4.112,87 pontos, menos 0,95%.

A China anunciou esta sexta-feira que vai impor sanções não especificadas à líder do Congresso dos EUA, Nancy Pelosi, na sequência da sua visita de terça-feira a Taiwan, território que Pequim considera fazer parte do país.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China alega que Nancy Pelosi não teve consideração pelas preocupações da China e pela oposição absoluta à sua visita à ilha, tornando-se a mais alta autoridade norte-americana a visitar a ilha autónoma em 25 anos.

O Governo chinês já tinha dito que Taiwan, enquanto território chinês, não pode ter os seus próprios compromissos com governos estrangeiros.

O ministério chinês referiu-se ainda à visita de Nancy Pelosi como tendo "sido provocativa" e sublinhou que o evento "minou a soberania e a integridade territorial da China".