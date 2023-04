Wall Street negoceia em baixa pouco após o início da sessão

© EPA/JUSTIN LANE

A bolsa de Wall Street negociava esta segunda-feira em baixa pouco após o início da sessão, depois do Pentágono ter anunciado que os EUA estão a avaliar os riscos para a segurança após a fuga de documentos secretos.

Pelas 15h32 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,07% para 33.463,21 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq cedia 1,07% para 11.958,91 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 4.083,50 pontos, menos 0,52%.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com o índice Down Jones a progredir ligeiros 0,01%.

Os Estados Unidos estão a avaliar os riscos para a segurança do país, na sequência da divulgação de documentos secretos, incluindo relacionados com a invasão russa da Ucrânia, disse o Pentágono.

Os documentos, divulgados na semana passada por meios de comunicação social como o jornal New York Times, incluem avaliações e relatórios das agências de informações norte-americanas relacionados com a guerra na Ucrânia, mas também com os aliados dos EUA.

"A cooperação interagências foi iniciada para avaliar o impacto [que a fuga] destes documentos poderá ter na segurança do país e dos nossos aliados e parceiros", referiu uma porta-voz do Pentágono Sabrina Singh.