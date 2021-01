Wall Street negoceia mista no início da sessão

Wall Street também foi afectada pelo pânico nos mercados mundiais que se seguiu a nova queda da bolsa chinesa

Pelas 14:46 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones cedia 0,16% para 30.551,30 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq avançava 0,10% para 12.902,11 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 3.769,67 pontos, mais 0,37%.

Os Estados Unidos registaram 1.506 mortos e 232.841 infetados com o novo coronavírus em 24 horas, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

O fecho de Wall Street na última sessão do ano passado, com o Dow Jones industrial e o S&P500 em máximos históricos beneficiaram o arranque da primeira sessão do ano das praças europeias.