Wall Street recua após novos máximos alcançados na semana passada

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,36% para 34.074,94 pontos e o Nasdaq recuava 0,35% para 14.002,13 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,15% para 4.179,01 pontos.

No início da sessão, os investidores mostravam prudência, quando prossegue a época de apresentação de resultados das empresas.

Os grandes bancos norte-americanos mostraram um bom desempenho no primeiro trimestre de 2021, especialmente os gestores de fundos e de investimento, como o Goldman Sachs, Morgan Stanley ou o BlackRock, que superaram as expectativas.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, a American Express perdia 0,93% e a Johnson & Johnson 0,80%. Nas que seguiam no 'verde' figuravam a Walt Disney (0,87%) e a Apple (0,80%).

O rendimento das obrigações do Tesouro a dez anos descia para 1,610%.

Na sexta-feira, Wall Street acabou a semana em alta com os índices Dow Jones e S&P 500 a repetirem os recordes da véspera, graças a resultados empresariais e a indicadores que antecipam uma forte recuperação da economia norte-americana.