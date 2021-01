Wall Street segue em alta a recuperar das perdas da sessão anterior

Wall Streeet, em Nova Iorque, Estados Unidos. © EPA/JUSTIN LANE

Às 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,41% para 30.744,27 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 0,88% para 13.385,92 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 1,09% e estava em 3.791,70 pontos.

Na quarta-feira os três principais índices da bolsa de Nova Iorque encerraram com perdas, tendo o Dow Jones perdido 2,05% e o Nasdaq 2,61%, enquanto o S&P 500, mais representativo do mercado, caiu 2,57%.

As quedas na bolsa nova-iorquina acentuaram-se após o comunicado da Reserva Federal (FED) ter referido que o ritmo de recuperação da atividade e do emprego tem sido mais fraco nos Estados Unidos, principalmente nos setores mais afetados pela pandemia.

Hoje, foi divulgado que a economia norte-americana teve em 2020 o seu pior ano desde 1946, com uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,5% face a 2019, segundo uma estimativa preliminar do Departamento do Comércio.