Wall Street segue em alta após resultados trimestrais positivos e acordo na UE

Na segunda-feira, após o encerramento da bolsa nova-iorquina, a tecnológica IBM anunciou resultados acima do previsto, o mesmo tendo acontecido hoje, antes da abertura, com a multinacional Coca-Cola.

A bolsa de Nova Iorque iniciou a sessão em alta, num dia marcado pelo acordo para um plano de recuperação económica na União Europeia (UE) e por resultados trimestrais de empresas importantes.

ÀS 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,12% para 26.981,13 pontos e o Nasdaq registava um ganho mais modesto de 0,02% para 10.773,25 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,77% e estava em 3.276,67 pontos.

Os resultados da cimeira europeia que terminou hoje de madrugada em Bruxelas, após quatro dias de intensas negociações, também animam os investidores em Wall Street.

Numa cimeira histórica, a segunda mais longa da UE, foi aprovado um Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027 de 1,074 biliões de euros e um Fundo de Recuperação de 750 mil milhões, em que pouco mais de metade são subvenções.

As principais bolsas europeias seguiam igualmente em terreno positivo, com Frankfurt a liderar os ganhos, ao subir 1,45%, seguida de Milão, que avança 1,15%.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, apoiada no desempenho do setor tecnológico, que levou a um novo recorde do Nasdaq e reagindo também positivamente a notícias sobre o desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus.

O Dow Jones subiu 0,03% e o Nasdaq avançou 2,51% para 10.767,09 pontos, um novo máximo.

Em destaque estiveram a Amazon, que subiu cerca de 8%, a Apple (2,11%), Microsoft (4,30%), Facebook (1,40%) ou a ‘holding’ da Google, a Alphabet (3,10%).