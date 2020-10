Wall Street segue em alta com tecnológicas a destacarem-se

A bolsa de Nova Iorque negociava esta quinta-feira em alta no início da sessão, com as grandes empresas tecnológicas a destacarem-se, mais uma vez, nos ganhos.

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,16% para 27.832,96 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 0,88% para 11.264,84 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,68% e estava em 3.386,02 pontos.

Os investidores continuam à espera de um acordo entre o Congresso e a Casa Branca que permita aprovar um novo pacote de ajuda à economia norte-americana, após meses de impasse nas negociações.

Nos primeiros minutos da sessão em Wall Street, os maiores ganhos eram do setor de bens não essenciais (1,01%) e do setor tecnológico (0,98%).

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina terminou a sessão em alta, com o Dow Jones a subir 1,20%, o Nasdaq 0,74% e o S&P 500 0,83%, mas no acumulado do mês de setembro foram registadas perdas, o que aconteceu pela primeira vez desde março, quando se começaram a sentir os efeitos da pandemia de covid-19.

No mês passado, o Dow Jones baixou 2,3%, o Nasdaq cedeu 5,2%, devido a uma forte volatilidade e o S&P recuou 3,9%.