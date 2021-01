Wall Street segue em alta em dia marcado pela investidura de Biden

Wall Streeet, em Nova Iorque, Estados Unidos. © EPA/JUSTIN LANE

A bolsa de Nova Iorque seguia esta quarta-feira em alta a poucas horas da tomada de posse de Joe Biden como 46.º presidente dos Estados Unidos, na expectativa de um novo programa de apoio à economia norte-americana.

Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,23% para 31.000,52 pontos e o Nasdaq ganhava 1,31% para 13.371,10 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,62% para 3.822,43 pontos.

Nos ganhos registados no início da sessão, a plataforma Netflix destacava-se com uma subida de mais de 10%, depois de ter indicado na terça-feira à noite que o número de assinantes pagos superou pela primeira vez os 200 milhões em todo o mundo, no último trimestre de 2020.

Joe Biden toma posse hoje como presidente, com 25 mil soldados nas ruas de Washington, para garantir a segurança das cerimónias.

Na semana passada, Biden anunciou um novo programa de relançamento económico de 1,9 biliões de dólares para atenuar os efeitos da crise causada pelas medidas adotadas no âmbito da pandemia de covid-19.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina fechou em alta, depois da audição no Senado da futura secretária do Tesouro, Janet Yellen, que defendeu o plano de relançamento económico. O Dow Jones subiu 0,38% e o Nasdaq avançou 1,53%.