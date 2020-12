Wall Street segue em alta quando começa campanha de vacinação nos EUA

Wall Streeet, em Nova Iorque, Estados Unidos. © EPA/JUSTIN LANE

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Dezembro, 2020 • 15:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,77% para 30.277,97 pontos e o Nasdaq avançava 1,01% para 12.502,98 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,68% e estava em 3.688,49 pontos.

O início da campanha de vacinação e a esperança de um acordo no Congresso para um novo pacote de estímulos económicos estão a animar os investidores.

No domingo, as autoridades norte-americanas indicaram que o número total de mortos no país desde o início da pandemia atingiu já os 299.093, enquanto o número total de casos é superior a 16 milhões.

Neste fim de semana, a vacina dos laboratórios Pfizer-BioNTech começou já a ser expedida, em caixas refrigeradas, a partir da fábrica da Pfizer no estado do Michigan para hospitais e outros locais.

A Pfizer indicou que 20 aviões vão transportar estas vacinas todos os dias.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, afirmou que o estado, no leste do país, vai ser o primeiro a vacinar os residentes, menos de 72 horas depois da vacina Pfizer-BioNTech ter recebido a 'luz verde' das autoridades sanitárias norte-americanas.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina terminou mista, com o Dow Jones a subir 0,16% e o Nasdaq a recuar 0,23%.