Wall Street segue em baixa com sinais de prudência

A bolsa de Nova Iorque.

Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,08% para 31.405,50 pontos e o Nasdaq perdia 0,15% para 14.003,75 pontos.

O índice alargado S&P 500, o mais representativo do mercado, baixava 0,14% para 3.911,41 pontos.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou sem um rumo claro, mas com novos recordes dos índices Nasdaq e S&P 500, com os investidores a equilibrarem otimismo com precaução, num dia com pouco movimento de transações.

O Dow Jones cedeu 0,02%, mas o Nasdaq e o S&P 500 encerraram com valorizações de 0,38% e 0,17%, que os colocaram em níveis inéditos de 14.025,77 e 3.916,38 pontos, respetivamente.

A maioria dos setores terminou em baixa, o que foi atribuído aos dados semanais publicados pelo Departamento do Trabalho que refletem os despedimentos continuados de trabalhadores devido à pandemia de covid-19, embora a um ritmo mais baixo. Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos Estados Unidos baixaram na semana passada para 793.000, em comparação com os 812.000 da semana anterior.