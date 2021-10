Wall Street segue em terreno misto com preço do petróleo WTI a subir

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Outubro, 2021 • 15:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Nova Iorque negociava mista no início da sessão, com as empresas do setor da energia em alta, acompanhando a subida do preço do petróleo.

Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,19% para 34.824,40 pontos e o Nasdaq somava 0,27% para 14.619,02 pontos.

O índice alargado S&P 500 seguia em terreno negativo, com uma descida de 0,10% para 4.388,60 pontos.

Entre as subidas registadas no índice Dow Jones nos primeiros minutos da sessão, a petrolífera Chevron ganhava 0,61%.

O barril de petróleo do Texas WTI (de referência nos Estados Unidos) começou hoje a negociar em Nova Iorque com uma subida de 2,03% para 80,96 dólares, quando a crise energética atinge várias grandes economias.

O barril de petróleo WTI superava os 80 dólares, mantendo-se os preços em níveis que não eram registados desde finais de 2014.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa ligeira, após a divulgação de um relatório sobre o emprego nos Estados Unidos considerado dececionante. O Dow Jones perdeu 0,03%, o Nasdaq 0,51% e o S&P 500 caiu 0,19%.

O relatório mensal relativo a setembro revelou que foram criados 194 mil empregos, muito abaixo dos 500 mil esperados.