Wall Street segue em terreno negativo sob pressão da política monetária

A bolsa de Nova Iorque negociava nesta terça-feira em baixa no arranque da sessão, com os investidores a recearem um novo endurecimento da política monetária para combater a inflação.

Às 15.09 horas (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,37% para 33.822,00 pontos e o Nasdaq registava uma queda mais acentuada de 1,43% para 11.079,43 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,41% para 3.982,62 pontos.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina já tinha encerrado a sessão em baixa, com os investidores inquietos com a eventual reação da Reserva Federal (Fed) à divulgação de dados sobre a economia norte-americana melhores do que o previsto.

Na semana passada foram divulgados dados que indicam que o mercado de trabalho norte-americano continua sólido, mostrando resiliência, apesar das agressivas subidas das taxas de juro decididas pela Fed nos últimos meses para abrandar a atividade económica e conter a inflação.

Estes e outros dados positivos que têm sido divulgados podem levar o banco central norte-americano a subir as taxas de juro para níveis superiores ao esperado e mantê-los ali por mais tempo.

Entre as 30 cotadas que integram o índice Dow Jones destacavam-se as descidas da Boeing (-1,26%) e do Goldman Sachs (-1,26%) e as subidas do JP Morgan (1,81%) e do American Express (0,82%).

Nos outros mercados, o barril de petróleo do Texas descia para 76,46 dólares e a rentabilidade das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos baixava para 3,56%.