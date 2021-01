Wall Street segue hesitante à espera de resultados de eleições na Geórgia

Wall Streeet, em Nova Iorque, Estados Unidos. © EPA/JUSTIN LANE

Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,57% para 30.571,44 pontos, mas o tecnológico Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, perdia 0,53% para 12.751,35 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,14% e estava em 3.721.93 pontos.

Dois candidatos democratas e dois republicanos disputaram os dois lugares em aberto para o Senado dos Estados Unidos, numa segunda volta que decorreu na terça-feira e é decisiva para saber quem controlará a câmara alta do Congresso.

O democrata Raphael Warnock venceu, ao bater a senadora republicana Kelly Loeffler, tornando-se no primeiro senador negro na história do estado conservador.

O outro candidato democrata, Jon Ossoff, também está em vantagem em relação ao seu opositor republicano, David Perdue, segundo as últimas projeções.

Se for confirmada a vitória dos dois candidatos democratas para estes lugares no Senado, que têm sido ocupados por conservadores, o Partido Democrata, do presidente eleito Joe Biden, vai controlar ao mesmo tempo a Câmara dos Representantes e o Senado, o que lhe permitiria avançar com várias leis nos próximos anos, incluindo uma possível subida de impostos para as empresas e para as grandes fortunas e uma maior regulação.

Essa perspetiva está a levar a uma queda dos valores tecnológicos, os grandes beneficiados no mercado nos últimos meses.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina fechou em alta, recuperando parte do terreno perdido na segunda-feira. O Dow Jones subiu 0,55% e o Nasdaq registou uma valorização de 0,95%.