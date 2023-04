Wall Street segue hesitante à espera de resultados de empresas

Wall Streeet, em Nova Iorque, Estados Unidos. © EPA/JUSTIN LANE

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Abril, 2023 • 15:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Nova Iorque negociava esta segunda-feira hesitante, com pequenas variações nos três principais índices, no arranque de uma semana de apresentação de resultados trimestrais, com destaque para os bancos.

Às 14.50 horas (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,06% para 33.905,13 pontos, mas o tecnológico Nasdaq recuava 0,04% para 12.117,22 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira subida de 0,04% para 4.139,40 pontos.

Esta semana, os investidores seguem a apresentação dos resultados trimestrais das empresas, em particular de bancos como o Goldman Sachs, Bank of America e Morgan Stanley e da companhia aérea United Airlines.