Wall Street segue no 'verde' com Dow Jones a subir 0,75%

A bolsa de Nova Iorque negociava, nesta quinta-feira, positiva no início da sessão, a recuperar das quedas do dia anterior, com o índice Dow Jones a subir 0,75%.

Às 15.05 horas, o Dow Jones avançava para 34.204,16 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, ganhava 1,01% para 12.028,84 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,89% e estava em 4.153,15 pontos.

Entre as 30 cotadas que integram o índice Dow Jones, destacava-se a subida da Disney (3,10%) que anunciou na quarta-feira à noite que tenciona cortar 7.000 empregos e 5.500 milhões de dólares em custos.

Nos outros mercados, a rentabilidade das obrigações do Tesouro a 10 anos baixava para 3,58% e o preço do barril de petróleo do Texas seguia a 77,51 dólares.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com os investidores a cederem a uma acumulação de resultados empresariais menos positivos do que o esperado.