Wall Street segue sem um rumo definido após decisão do banco central chinês

A bolsa de Nova Iorque seguia esta sexta-feira mista no início da sessão, depois de o banco central chinês ter anunciado que todas as transações financeiras envolvendo criptomoedas são ilegais.

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,20% para 34.834,77 pontos, mas o Nasdaq recuava 0,35% para 14.997,47 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,22% e estava em 4.439,14 pontos.

O Banco Popular da China anunciou hoje que todas as transações financeiras envolvendo criptomoedas são ilegais, a última de uma série de decisões destinadas a combater ativos digitais como a bitcoin ou ethereum.

"As atividades comerciais relacionadas com moedas virtuais são atividades financeiras ilegais", apontou o banco central da China, em comunicado.

A decisão proíbe todas as atividades financeiras envolvendo criptomoedas, como negociação em moedas virtuais, transações envolvendo derivativos de moedas virtuais e "arrecadação ilegal de fundos".

A bolsa de Nova Iorque encerrou em alta a sua última sessão e recuperou das perdas registadas no início da semana, com os investidores mais tranquilos com as decisões Reserva Federal (Fed) e com a situação do grupo chinês Evergrande, que atravessa dificuldades financeiras. O Dow Jones subiu 1,48%, o Nasdaq 1,04 e o S&P 500 avançou 1,21%.