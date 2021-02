Wall Street sobe e tenta recuperar das perdas recentes

Wall Streeet, em Nova Iorque, Estados Unidos. © EPA/JUSTIN LANE

Às 14:55 (hora de Lisboa), o Dow Jones estava em 31.537,43 pontos e o Nasdaq, um índice dominado pelo setor tecnológico, avançava 0,41% para 13.923,59 pontos.

O índice alargado S&P 500, que representa as 500 maiores empresas de Wall Street, subia 0,22% para 3.922,47 pontos.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, após a publicação de indicadores económicos fracos e resultados de empresas considerados dececionantes.

"Tivemos resultados dececionantes da Walmart", indicou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities, ao comentar o recuo dos lucros do grupo de distribuição, apesar de ter registado uma subida das vendas.

Nos Estados Unidos, as inscrições para subsídio do desemprego aumentaram na semana passada ao contrário do que era esperado e no setor imobiliário registou-se um recuo na construção de casas novas em janeiro, o primeiro desde agosto.