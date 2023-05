Wall Street sobe impulsionada pelos dados da inflação

© Fotografia retirada do Pixabay.

A bolsa de Nova Iorque iniciou a sessão desta quarta-feira em alta, inspirada pelos dados da inflação nos Estados Unidos, que baixou em abril pelo décimo mês consecutivo.

Às 15.17 horas (hora de Lisboa), o índice Dow Jones registava uma ligeira subida de 0,05% para 33.577,49 pontos e o Nasdaq avançava 1,08% para 12.310,65 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,57% para 4.142,49 pontos.

A inflação nos Estados Unidos voltou a baixar em abril e situou-se em 4,9%, em termos homólogos, menos uma décima do que em março, indicou hoje o Departamento do Trabalho.

Os dados foram melhores do que o previsto pelos analistas, que apontavam para 5%, o que pode levar a Reserva Federal (Fed) a pôr fim ao ciclo de subida das taxas de juro nos Estados Unidos.

Essa perspetiva beneficia em particular as tecnológicas, dependentes do custo do dinheiro para financiar o seu crescimento. A Amazon registava uma subida de 2,88% e a Tesla de 2,37%.

"Os dados [da inflação] reforçam o sentimento de que a Fed não aumentará as taxas no próximo mês", comentou Jeffrey Roach, da LPL Financial, citado pela AFP.

A inflação "ainda está perto de 5%", ou seja, bastante acima do objetivo da Fed que é de 2%, "então por que sobem as ações?", questionou Adam Sarhan, da firma 50 Park Investments. "Isso acontece porque o mercado funciona por projeção. Se a tendência continuar, se a inflação diminuir, será bom para a economia e para Wall Street", justificou.