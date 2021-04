A tecnologia inovadora que permite conhecer as nossas verdadeiras cores

09 Abril, 2021 • 09:39 Partilhar este artigo Facebook

Para além do computador, quando pensa em trabalho que outro material é indispensável para si? É certo que os blocos de notas e as canetas continuam a ser o material preferido dos mais old school, mas os modernistas trocaram-nos por algo mais rápido e tecnológico que responde a qualquer necessidade: o smartphone.

Cada vez mais o smartphone é uma ferramenta indispensável em qualquer profissão. Para responder aos infinitos e-mails em atraso, fazer scroll nas redes sociais durante as pausas ou até para ter uma reunião, a realidade é que o smartphone permite-nos trabalhar em qualquer lugar e ver o mundo com todas as suas cores.

Com o lema "Descubra a verdadeira cor", a OPPO, marca líder mundial de dispositivos inteligentes, lançou o OPPO Find X3 Pro 5G, um smartphone que proporciona uma nitidez realista e uma variedade grandes de tons, sendo "cabeça de cartaz" da série OPPO Find X3 5G.

Mais do que competir com os smartphones já existentes, o OPPO Find X3 Pro 5G é ousado e compete também com o próprio arco-íris, através do seu Sistema de Gestão de Cor Full-path de 10-bits que permite armazenar, capturar e reproduzir vídeos e fotografias até mil milhões de cores.

Design futurista, ecrã brilhante e com o módulo da câmara inserido no painel posterior, o OPPO Find X3 Pro 5G vai dar-lhe uma sensação de conforto único e é o match perfeito para criadores em movimento, uma vez que foi feito a pensar na durabilidade e resistência ao pó e salpicos.

O verdadeiro amigo de um videógrafo (ou qualquer outro ser humano)

Duas câmaras principais de 50 MP - uma grande angular e uma ultra grande angular - e quatro câmaras no total, incluindo uma microlente. Para muitos pode não significar nada, mas para os videógrafos é música para os seus ouvidos. O OPPO Find X3 Pro 5G é a joia da coroa e a escolha certa se quer ultrapassar os limites dos seus conteúdos com um processamento de imagens e vídeos de 10-bits.

Vasta gama de cores, gravação de vídeo em formato log, controlo manual integral do ISO, equilíbrio de brancos e velocidade do obturador e da focagem, são algumas das características deste smartphone que vai deixar feliz qualquer pessoa entendida em vídeo. Mas se esse não é o seu caso, não tem de se preocupar. Este modelo da OPPO é ideal para qualquer pessoa, seja para jogar, para se perder no tempo a ver a sua série preferida ou apenas porque quer continuar a ver o mundo com todas as suas cores.

Um dos grandes problemas dos smartphones é a bateria. Um episódio de uma série, uma reunião, e quando dá por isso já está com bateria fraca. Com o OPPO Find X3 Pro 5G, os problemas com a bateria acabaram. Com o carregamento rápido SuperVOOC 2.0 de 65W, o carregamento sem fios AirVOOC de 30W e ainda o carregamento reversível, este smartphone promete ser o seu aliado a qualquer movimento.

Uma notícia boa nunca vem só e esta vem a triplicar!

A nova série OPPO Find X3 5G chegou a Portugal no dia 25 de março e promete revolucionar. Já lhe desvendámos um dos smartphones da série, o OPPO Find X3 Pro 5G, mas não vem sozinho. Com ele chega também o OPPO Find X3 Neo 5G e o OPPO Find X3 Lite 5G.

O OPPO Find X3 Neo 5G, tal como o OPPO Find X3 Pro 5G, oferece uma câmara quádrupla e permite tirar fotografias nítidas, mesmo que seja tirada em movimento ou com pouca luz. Com o seu ecrã AMOLED de 90Hz, vai ser a escolha ideal se quer melhorar a vida dos seus conteúdos, seja por streaming ou navegação.

Já o OPPO Find X3 Lite 5G traz as melhores funcionalidades da série, mas num formato mais acessível. Design elegante e superfino e câmara quádrupla, este smartphone apresenta o melhor da tecnologia inovadora da OPPO.

Como vê, a série de smartphones da OPPO vai ser capaz de captar com todas as cores os momentos da sua vida de forma mais bonita e inovadora. Basta confiar-lhe os seus olhos e tempo e descobrir as verdadeiras cores que podem estar por trás de um, aparentemente, simples ecrã.