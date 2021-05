Para poupar no fim do mês, basta juntar os amigos, e o plano certo

© Shutterstock

19 Maio, 2021 • 07:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A gestão do orçamento familiar é uma tarefa que pode ser complexa e, muitas vezes, passa por renegociar condições de serviços já existentes ou por procurar novas oportunidades. Em Portugal há várias associações - como a DECO ou o ACP - que, fruto dos membros que possuem, conseguem negociar pacotes de preços especiais para os seus associados. Seja em combustíveis, telecomunicações ou outros serviços, a lógica é muito simples.

Primeiro, os clientes juntam-se em grupos (isto é, tornam-se sócios de uma destas associações). Depois, as associações usam esse volume de potenciais clientes para negociar uma oferta vantajosa com o prestador de serviços e o prestador de serviços fica com acesso direto a um grupo de potenciais clientes.

Estes clubes de associados funcionam bem na lógica de negociação de grupo, mas ao mesmo tempo têm alguns obstáculos: como por exemplo, ter de se pagar uma mensalidade para fazer parte deles ou ter sempre alguém a negociar por si. É também por essa razão que a Endesa voltou a inovar, com um novo Plano que lhe dá descontos diretos na sua fatura e... para sempre! E o poder está todo do seu lado, sem negociações.

Mais amigos, mais poupança para todos

O nome deste plano Endesa é Plano Amigo e a mecânica é mais fácil do que nunca. Em primeiro lugar, deve aderir à Endesa. A partir desse momento, na sua área myendesa ou na própria fatura mensal poderá ver sempre o seu Código Plano Amigo - este é um código único, exclusivo para si, que poderá partilhar com os seus amigos. De seguida, basta um amigo aderir à Endesa (numa loja do cidadão, através do telefone de Apoio ao Cliente ou de endesa.pt) e indicar o seu código.

Quando a adesão estiver confirmada, ambos têm um desconto direto de 12 euros na fatura anual... para sempre! Ou seja, com os códigos exclusivos, na prática cada utilizador pode começar a definir a sua própria poupança mensal, juntando amigos que lhe dão descontos. Isto até um máximo de 25 amigos.

A Endesa é um dos maiores grupos energéticos da Europa e uma das pioneiras no mercado liberalizado de eletricidade. E agora liberalizou também a sua fatura: não precisa sequer de negociar o preço, porque o desconto é direto.