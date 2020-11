A aliada para uma energia elétrica 100% renovável

11 Novembro, 2020 • 19:05 Partilhar este artigo Facebook

Sabemos que o futuro da humanidade depende da ligação com o planeta, e a forma como se produz energia pode ser um dos grandes fatores influenciadores. Já imaginou o que seria viver num mundo com energia 100% limpa, acessível a todos? Imaginação à parte, já existe uma empresa capaz de fazer isso e muito mais.

Serviços de energia, projeto e construção de centrais de geração renovável, comercialização de energia 100% renovável, operação, manutenção e extensão da vida útil de ativos renováveis, hibridização e armazenamento de energia, são as soluções de energia apresentadas por uma empresa única no mercado.

A ACCIONA é a empresa pioneira nas fases iniciais do setor renovável no planeta e é a maior empresa de energia 100% limpa do mundo. Líder no desenvolvimento, construção, engenharia, operação e manutenção de ativos renováveis, a ACCIONA está na luta empresarial para mitigar os efeitos da emergência climática e pretende fazer parte da mudança para um modelo de energia descarbonizada.

Conhecida pela sua capacidade inovadora, a empresa tem vindo a intensificar o desenvolvimento de tecnologias renováveis com mais grau de maturidade e competitividade, como é o caso da eólica, fotovoltaica e biomassa.

Sustentabilidade e digitalização. São estes os dois diferenciais da ACCIONA para conseguir uma energia limpa, mas como é que se garante o acesso a essa energia?

Com uma dimensão a nível global e com presença nos cinco continentes e em cerca de 60 países, a ACCIONA tem mostrado ter um papel relevante para a implementação de uma estratégia sustentável no âmbito de uma Economia Verde.

É graças à sua posição diferenciada que a empresa tem vindo a promover o investimento no setor de atividades de baixo carbono e a abrir caminho para adotar um modelo de energia descarbonizada, cumprindo a sua meta global: energia limpa e acessível.

Já em Portugal, é na Amareleja, na cidade de Moura, que vai encontrar a divisão de Energia da ACCIONA que conta com uma central solar fotovoltaica de 46 MWp e com 120 MW em 17 parques eólicos. Presente no nosso país desde 1948 em diferentes divisões, a ACCIONA é há aproximadamente 15 anos produtora de energia elétrica 100% renovável no país. Para o futuro, o objetivo é desenvolver os projetos renováveis que tem em carteira para o nosso país e multiplicar os seus ativos renováveis até 2024.

Como a utility mais verde do planeta, a empresa é competitiva ao nível de preço e é a alavanca necessária para as empresas reduzirem as emissões de CO₂, apresentando ainda soluções para garantir a compensação das emissões de CO₂ e o consumo de energia limpa para as empresas de todos os portes.

O desafio é simples: que pessoas e empresas se juntem ao compromisso de descarbonizar e, assim, combater as alterações climáticas.