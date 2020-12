A melhor forma de prever o Futuro é planear a sua reforma, no presente

21 Dezembro, 2020 • 10:09 Partilhar este artigo Facebook

No entanto, isso já não precisa de ser assim, uma vez que a Reforma já vai sendo sinónimo de aproveitar e fazer tudo aquilo que não fez até ao momento. Para isso existem poupanças constituídas especialmente para esse fim.

Em termos técnicos e reais, o valor da pensão de reforma da Segurança Social tem-se vindo a reduzir ao longo dos anos. Dificilmente os níveis atuais das pensões se irão manter no futuro e poderão vir a representar apenas 50% do último salário. Daí as constantes alterações nas fórmulas de cálculo das pensões e no regime legal da idade de reforma, bem como a penalização das reformas antecipadas (fator de sustentabilidade).

Isto é algo que interessa especialmente a quem está no ativo e a descontar para a sua reforma pelo regime público de SS ou CGA.

Tudo isto são razões mais que suficientes para cada um de nós refletir (seja trabalhador por conta de outrem, profissional liberal, ou empresário) e fazer uma poupança complementar de reforma, a título individual, baseada em soluções geridas por entidades especializadas na gestão de fundos de pensões e produtos adequados a esse fim e em função do perfil de investidor de cada um.

Os produtos complementares de reforma, têm benefícios fiscais, baixa tributação e permitem ao próprio fazer a sua poupança com flexibilidade. Para isso, a Futuro - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA, empresa do Grupo Montepio, tem uma oferta alargada de produtos que o/a ajudam a planear a sua Reforma, satisfazendo todas as suas necessidades. E, para o/a ajudar a saber quanto vai receber na sua reforma, a Futuro disponibiliza no seu site um Simulador de Reforma.

Basta inserir os seus dados e a partir dos resultados obtidos poderá ter uma noção de quanto terá que descontar particularmente, num Fundo de Pensões, para conseguir alcançar o valor complementar que lhe falta (face ao valor previsto da sua pensão de Reforma da SS/CGA) e cumprir assim, o mais aproximado possível, as suas metas de rendimento, para uma Reforma mais descansada.

Com uma política de risco diferenciada e com produtos com características inovadoras, a Futuro oferece várias soluções de investimento. São famílias de produtos financeiros complementares de Reforma, distintos uns dos outros, com regime fiscal e condições de reembolso diferentes.

Os Fundos Abertos (não PPR), são mais adequados a empresas que procuram Fundos de Pensões para os seus colaboradores, como benefício extra salarial, disponibilizando ainda vantagens fiscais em IRC e IRS.

O ano está a acabar e com ele vem também as contas e os balanços das poupanças que tem feito para a sua Reforma. Como tal, a Futuro está a fazer uma campanha promocional intitulada " Dê ouvidos ao Pai Natal"- o reformado mais conhecido de sempre, que abrange os fundos PPR 5 ESTRELAS, PPR GERAÇÃO ACTIVA e o PPA ACÇÃO FUTURO. Razão de sobra para começar a planear hoje mesmo o seu futuro.

Futuro - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A

Entidade autorizada, supervisionada e registada com o n.º 3805.

Não dispensa a consulta de informação Pré-contratual e Contratual legalmente exigida.