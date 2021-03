A promoção de um ambiente de trabalho centrado no bem-estar dos trabalhadores

29 Março, 2021 • 10:54 Partilhar este artigo Facebook

Se trabalhar em casa com toda a família poderia ser inicialmente um desafio, o decorrer do contexto pandémico em que vivemos veio revelar que o principal desafio tem sido o stress e a ansiedade que o trabalho remoto acarreta, seja por não se distinguir o espaço de trabalho do espaço de lazer ou até por se trabalhar mais horas do que o estipulado.

Para a Randstad, empresa que se destaca pela pluralidade de serviços e pela missão de moldar o mundo do trabalho, tem de existir cada vez mais uma consciência social das empresas para a questão da saúde mental, criando programas de bem-estar. Mas a dúvida impôs-se: como é que a temática da saúde mental pode entrar nas empresas e dar mais segurança e bem-estar às equipas?

Uma coisa é certa, os trabalhadores têm dado cada vez mais valor às políticas de saúde e bem-estar que as empresas apresentam. Os dados que o comprovam são da Fractl, uma agência de Marketing, onde 88% dos inquiridos revelaram que preferiam um emprego com uma remuneração mais baixa e um seguro de saúde melhor do que um emprego bem remunerado que não ofereça seguro de saúde.

Para além de saúde e bem-estar reforçado, outra das sugestões é que as empresas comecem a apostar em lanches saudáveis para os seus trabalhadores, descontos e inscrições gratuitas em ginásios ou até aulas gratuitas de ioga e meditação. Dessa forma, ia ser possível melhorar o sistema imunológico dos trabalhadores.

Segundo um estudo da Oracle e da Workplace Intelligence, 70% dos trabalhadores passaram por situações de stress e ansiedade superiores ao ano anterior, tendo afetado negativamente a saúde mental de 78% dos trabalhadores pelo mundo.

A pandemia e, por consequência, o teletrabalho vieram trazer outros assuntos para cima da mesa, como a pressão para cumprir os níveis de desempenho, gerir as cargas de trabalho exponenciais e ainda lidar com tarefas que não são do agrado dos funcionários.

Dessa forma, a Randstad revelou que 85% dos inquiridos do estudo da Oracle e Workplace Intelligence afirmaram que os problemas de saúde mental afetaram a vida pessoal, tendo privação de sono, menos saúde física, afastamento dos amigos e família e uma vida pessoal menos feliz.

A barreira entre o espaço pessoal e o profissional foi quebrada. No entanto, a maior fatia de trabalhadores considera o teletrabalho mais apelativo, uma vez que conseguem passar mais tempo com a família, descansar mais e ainda ter mais tempo para realizar todas as tarefas da casa.

Proteger a saúde mental dos funcionários é uma das principais metas dos inquiridos, principalmente neste contexto tão inconstante em que se tem vivido. De acordo com um survey realizado pela Randstad, 49% dos trabalhadores não se sentia seguro a trabalhar no escritório das empresas.

O medo deve ser combatido e a saúde e o bem-estar fortalecidos. Mais do que ter o trabalho feito - e bem feito-, um dos focos das empresas deve passar por ter funcionários satisfeitos para que se mantenham ativos para enfrentar qualquer desafio que apareça, seja na vida profissional e pessoal.