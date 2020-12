Está aberto o programa de bolsas para os investigadores do futuro

10 Dezembro, 2020 • 10:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Impulsionar o progresso através da investigação de excelência é o objetivo das bolsas de doutoramento INPhINIT BPI/ Fundação "la Caixa", que se apresentam como a solução para quem procura realizar o seu doutoramento num meio bastante atrativo. Financiado pela Fundação "la Caixa" em conjunto com o BPI, este programa de bolsas tem como objetivo apoiar os melhores talentos científicos e impulsionar a investigação inovadora e de alta qualidade em Espanha e Portugal, oferecendo-lhes condições únicas.

Destinado às áreas de Investigação, Investigação clínica, Pesquisa médica, Tecnologia médica, Matemática, Física médica, Dosimetria, Braquiterapia, Radioterapia guiada por imagem, Radiação, Radioterapia, Geração de imagem molecular, Proteção contra radiação, Tratamento de cancro, Medicina nuclear, Segurança radiológica e Ciências da Saúde, o programa está dividido em dois concursos com enquadramentos distintos:

Incoming: 35 bolsas de doutoramento para investigadores que pretendam fazer o doutoramento em centros de investigação acreditados com as distinções de "Excelência" em Espanha de Severo Ochoa, María de Maeztu, em Institutos de Saúde Carlos III ou em unidades portuguesas avaliadas pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia como "Excelentes" ou "Excecionais". Este concurso destina-se exclusivamente a investigadores nas disciplinas de Ciências da Saúde e da Vida, Tecnologia, Engenharia e Matemática, incluindo Física, Química e outros domínios científicos baseados em pesquisa laboratorial. Para se candidatar para investigação em instituições espanholas ou portuguesas, é necessário ter residido em Espanha ou Portugal, respetivamente, durante menos de 12 meses nos últimos três anos.

Retaining: 30 bolsas de doutoramento abertas a concurso para investigadores que pretendam fazer o doutoramento em qualquer área científica e em qualquer universidade ou centro de investigação em Espanha ou Portugal. Neste caso, os candidatos a estas bolsas devem ter residido ou levado a cabo a sua atividade principal no mesmo país, Portugal ou Espanha, consoante o caso, mais de 12 meses nos últimos três anos.

Além do salário altamente competitivo e oportunidades de formação complementar em competências transversais, as bolsas de doutoramento INPhINIT oferecem estadias temporárias no setor industrial, bem como incentivos atribuídos aquando da conclusão da tese, entre outros elementos que colocam estas bolsas no topo da lista da mais atrativas e abrangentes na Europa.

O programa está aberto a investigadores de todas as nacionalidades interessados em fazer o doutoramento em território português ou espanhol, onde poderão desenvolver projetos de investigação de excelência.