As soluções do Alto Minho que ajudaram a reerguer o tecido empresarial da região

A pandemia trouxe consigo muitos desafios e obstáculos a enfrentar em todas as áreas de ação. Tanto a saúde como as Associações Empresariais tiveram de encontrar forma de se reinventarem e superarem os momentos atribulados.

Sair por cima - e com sucesso - era um objetivo altamente necessário para o país. Nesse sentido, têm sido criadas iniciativas que demonstraram ser um ponto de viragem para o tecido empresarial do país. A iniciativa "Portugal que faz" foi uma dessas iniciativas que tem trabalhado para divulgar a partilha e criação de um esforço coletivo entre as empresas.

Com 11 conferências realizadas em diferentes partes do país, "Portugal que faz" é uma parceria entre o Novo Banco e o Global Media Group que já ouviu e deu voz a 39 Associações Empresariais, onde foi possível partilhar experiências e as respostas efetivas que o tecido empresarial encontrou para as regiões se superarem economicamente.

Leiria, Braga, Ave, Tâmega e Sousa, Aveiro, Loulé, Santarém, Coimbra, Covilhã, Évora e Trás-os-Montes, Alto Tâmega e Douro, e Setúbal foram as 11 regiões que receberam até ao momento as conferências "Portugal que faz".

A 12º região será o Alto Minho, onde, mais uma vez, empresários e responsáveis políticos da região vão fazer-se ouvir e explicar como tem sido possível superar do contexto pandémico e que soluções foram encontradas para fazer reerguer o tecido empresarial.

Consulte abaixo o programa da próxima conferência "Portugal que faz" que se vai realizar no dia 22 de abril, pelas 11h30, na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Catelo (ESA - IPVC). A conferência vai ser transmitida nos sites do Diário de Notícias, Dinheiro Vivo, Jornal de Notícias e TSF.