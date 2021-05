Assessoria de crédito oferece soluções para pessoas e empresas que queiram renegociar créditos e financiar projetos

© vegefox.com - stock.adobe.com

O país, após um momento económico difícil - com um aumento da taxa de desemprego e uma contração de 7,8% do PIB - começa agora a sua longa marcha de recuperação e relançamento da economia. Com efeito, o segundo trimestre de 2021 promete ser um dos mais dinâmicos dos últimos anos em termos de investimento financeiro.

Certo, porém, é que o relançamento da economia só voltará a níveis anteriores aos de Fevereiro de 2020 quando voltar a haver capital disponível para consumo, poupanças e novos investimentos. Apesar das medidas do Governo para aliviar o embate nas poupanças das famílias, o Banco de Portugal reportou que, em 2020, houve uma maior morosidade no pagamento generalizado de dívidas. Daqui resulta que um verdadeiro recrudescimento do tecido económico só poderá ocorrer após o pagamento e/ou renegociação generalizados das dívidas contraídas no último ano.

As empresas de atribuição e renegociação de créditos, como a Resolva a sua Dívida, têm sabido responder a esse problema, adaptando-se às novas contingências do mercado para melhor responder à situação de sobre-endividamento dos seus clientes. Longe vão os tempos em que a atribuição de um crédito redundava, em termos práticos, num aumento da dívida inicial. Agora, o processo passa por estabelecer um plano de liquidação personalizado, com pagamentos periódicos adequados à situação de cada um. Em simultâneo, os negociadores da Resolva a sua Dívida procuram estabelecer acordos de cancelamento ou renegociação das dívidas anteriormente contraídas pelos seus clientes, com descontos que podem chegar aos 40% do valor total dos créditos devidos.

O procedimento de renegociação de dívidas tem resultados práticos: atualmente, a Resolva a sua Dívida anula mais de um milhão de euros de dívida por mês em Espanha, tendo-se expandindo para Portugal em 2020. Desde empresas que precisem de maior liquidez de tesouraria até pessoas individuais que necessitem de ajuda para pagar ou renegociar quer os seus empréstimos, quer as suas prestações periódicas, há sempre uma solução para renegociar e aliviar as suas dívidas. Pode solicitar sua assessoria gratuitamente aqui.