Como confiar em tempos de pandemia?

02 Dezembro, 2020 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Confiança. O sentimento que mais se quer dar ao cliente, mas que, atualmente, é o muito difícil de alcançar. Se antes da pandemia, a confiança já era o alvo das empresas, pequenas e grandes, neste período em que vivemos, torna-se crucial para a retoma da atividade económica ter a confiança dos clientes. É necessário que os consumidores e utilizadores das empresas sintam confiança nas medidas tomadas para garantir a segurança de todos.

E é precisamente para auxiliar as empresas a alcançar a confiança dos seus consumidores que são criadas empresas como a eiC - Empresa Internacional de Certificação. E como, nesta altura de pandemia, o maior obstáculo à confiança dos clientes é o vírus, foi desenvolvida a certificação COVID CLEAN, que resultou da parceria entre a eiC e a VERYCER.

Esta certificação representa a validação externa de que as orientações provindas das entidades competentes de gestão de saúde pública (Direção-Geral da Saúde, Organização Internacional do Trabalho, Autoridade para as Condições do Trabalho e INFARMED) e as boas práticas na gestão do risco biológico do Covid-19 foram implementadas corretamente e estão a ser monitorizadas.

Desta forma, a certificação COVID CLEAN tem por objetivos avaliar os riscos biológicos e minimizá-los de acordo com as melhores regras de boas práticas, garantir que a organização adotou as melhores práticas e recomendações dos organismos competentes, proteger os colaboradores, consumidores/utilizadores e fornecedores, gerar a confiança dos mesmos, demonstrar o compromisso da organização face à pandemia e agregar valor à organização nos seus modelos de continuidade de negócio e de gestão da segurança e saúde no trabalho.

E porque o objetivo é criar confiança nos clientes e utilizadores, esta certificação destina-se a todas as áreas de atividade, a todo o tipo de organizações, com ou sem atendimento ao público. Para obter a certificação COVID CLEAN para a sua empresa deve realizar a identificação dos pontos críticos, implementar as orientações previstas pelas entidades de saúde pública competentes, verificar os desvios e gerir as práticas de mitigação do risco biológico. Ao implementar estas práticas, a sua empresa está apta a propor-se à auditoria de certificação, realizada pela eiC de forma presencial. Após a auditoria e ao verificar-se o cumprimento total dos requisitos, o certificado é emitido com validade de seis meses. Aí a sua empresa está autorizada a utilizar a marca COVID CLEAN.

No período de incerteza que se vive, a confiança dos clientes é fundamental para retomar a atividade económica da sua empresa. Por isso, aposte na certificação COVID CLEAN e evidencie a luta da sua empresa por um melhor futuro comum.