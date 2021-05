Como impulsionar o seu negócio no mundo digital?

03 Maio, 2021 • 11:19 Partilhar este artigo Facebook

Da noite para o dia, a pandemia transformou o comércio em todo o mundo e acelerou a transição digital que já estava em andamento. No entanto, certos canais digitais apresentam um bom desempenho e outros não. Esta é uma das conclusões da primeira edição do relatório State of Commerce da Salesforce, que questionou quase 1,400 líderes da área de vendas, e analisou as atividades de compra de mais de mil milhões consumidores de todo o mundo, para identificar os efeitos da pandemia no comportamento do consumidor e como o comércio está a evoluir.

À medida que as lojas fecharam portas, o digital tornou-se o principal foco do merchandising, marketing e engagement. Com a mudança do comportamento do consumidor, as empresas transferiram os seus investimentos para o digital e as compras online aumentaram 200% entre março de 2019 e março de 2020. O estudo da equipa da Salesforce indica igualmente que 56% das empresas esperam que a maior parte da sua receita seja proveniente dos canais digitais nos próximos três anos.

Não é novidade que o contexto atual está a transformar a relação dos consumidores com as marcas. E esta evolução não tem passado despercebida aos olhos dos líderes que, desde 2019, relatam um aumento nos investimentos em ecommerce. No entanto, será que as empresas ainda precisam de lojas? Sim, principalmente para opções de self-service ou levantamento de encomendas, uma vez que, a par do distanciamento social, os consumidores adotaram novos hábitos de compra - especialmente em ambiente mobile.

Os líderes empresariais concordam que as suas localizações físicas continuam a desempenhar um papel fulcral na sua estratégia de negócios, e estão entre as principais áreas de investimento, mas a presença digital é ainda mais importante. Mesmo após a pandemia, os clientes afirmam que continuarão a fazer compras online. Contudo, na ausência de interações presenciais em loja, é importante oferecer o mesmo nível de atendimento personalizado online - seja através de chat, vídeo ou redes sociais. E é fundamental inovar com as tecnologias e ferramentas certas.

As conclusões da sétima edição do relatório State of Marketing também confirmam que, em tempos de incerteza, a experiência do cliente tornou-se mais importante do que nunca. Comunicar ofertas que correspondam às necessidades e expectativas exclusivas de um indivíduo nunca foi tão importante, mas exige insights profundos. Daí que cerca de 7,000 profissionais de marketing entrevistados permitam constatar um aumento de 186% no uso de inteligência artificial desde 2018. O objetivo? Tomar decisões para um investimento em media mais eficiente.

Mas como é que se pode reinventar a experiência do cliente e construir a base digital de um negócio? A resposta será revelada em primeira mão por Chris O'hara e Martin Kihn, ambos com ampla experiência e prestígio na área de "Customer Data Management, Personalization & Digital Commerce", no Salesforce Digital 360. O evento online está marcado para o próximo dia 11 de maio, às 10h00, com acesso gratuito.

Também online serão discutidas as soluções com capacidade de adaptação, agilidade e escalabilidade que as empresas necessitam para ter um negócio líder digital. A agenda prosseguirá com casos reais e sessões paralelas de produto para compreender o fenómeno da digitalização e desenvolver um ecommerce de sucesso.