De olhos postos na energia do futuro

Não é novidade o impacto que as alterações climáticas têm em todo o planeta. Condições meteorológicas extremas, subida do nível do mar, perda de biodiversidade...a lista é extensa. E para que esta seja uma situação possível de remediar - ou pelo menos controlar -, uma das soluções propostas pela União Europeia é a de atingir a neutralidade nas emissões de carbono até 2050. É uma meta longínqua, mas urgente, que vem provocar uma verdadeira revolução dentro do setor elétrico. No fundo, vários setores da economia terão de ser eletrificados e as empresas, bem como a própria sociedade, precisam de parar para pensar e repensar sobre a sua matriz energética.

Fundada em 2008, e com mais de 10 anos de história, a Elergone Energia surge como uma resposta face a um panorama energético como o que vivemos. A sua missão é simples: promover a otimização sustentável da fatura energética das organizações, oferecendo uma visão global e estratégica na sustentabilidade energética e económica, servindo como um apoio na hora da transição.

hand holding lightbulb with small tree and sunshine. concept energy power in nature © lovelyday12 - stock.adobe.com

Preço de Aquisição de Energia - onde são apresentados contratos com tarifas flexíveis e adaptadas às necessidades de cada cliente -, Consumo de Energia e Produção Descentralizada são os 3 grandes fatores que servem como base para todo o trabalho desenvolvido pela Elergone. De olhos postos na eficiência do consumo, o objetivo é criar soluções dentro das empresas, identificando as suas necessidades, avaliando os equipamentos e acompanhando os resultados de implementação das medidas que contribuam para uma fatura energética mais sustentável. No que às fontes renováveis diz respeito, a Elergone atua na energia solar, criando projetos personalizados e desenhados para cada cliente.

E é também aqui que surge a digitalização. A digitalização assume um papel fundamental pois permite acompanhar a implementação dos projetos e acompanhar a implementação em tempo real. Com uma equipa especializada, qualificada e com experiência na área da produção, comercialização e gestão de energia, a Elergone propõe-se a ser uma empresa de referência no setor da energia. Colocando os clientes sempre em primeiro lugar, a vontade é a de satisfazer todas as suas necessidades, sejam elas o preço de mercado, a eficiência de consumos, serviços de consultadoria, de engenharia, ou até mesmo projetos relacionados com soluções de energias renováveis.

Para além de tudo isto, a Elergone está ainda envolvida em vários projetos internacionais, bem como em parcerias com Instituições Académicas. No fundo, e com o fator inovação sempre presente, o grande objetivo é encontrar as soluções no presente que permitirão dar resposta às questões energéticas do futuro!