Dinheiro Vivo Talk: dar voz a práticas sustentáveis

10 Novembro, 2020 • 10:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A sustentabilidade faz parte dos nossos dias e dos dias das empresas. É a pensar nisso que empresas têm posto em prática socialmente, economicamente e ambientalmente medidas que melhoram e mudam as vidas das pessoas para melhor.

A próxima Dinheiro Vivo Talk acontece dia 13 de novembro às 10h30 e vem exatamente salientar o papel de empresas de vários setores que têm alargado os seus objetivos para garantir inovação e sustentabilidade a médio e longo prazo.

Para abordar os temas da "Sustentabilidade nos dias de hoje" vão estar presentes duas convidadas com um papel essencial nas suas empresas. Assim, vai poder contar com a presença de Inês Santos, Diretora Estratégica da Galp, e Vanessa Romeu, Diretora de Comunicação Corporativa do Lidl Portugal.

Inês Santos

Para além do seu cargo atual, tem desempenhado funções de gestão na área Estratégica Corporativa nos últimos 10 anos, sendo o seu principal desafio analisar e antecipar as principais tendências e incertezas do setor energético e promover um processo dinâmico de reflexão estratégica na Galp. Inês Santos teve ainda um papel essencial no caminho que a Galp está a construir de descarbonização.

Vanessa Romeu

Por outro lado, Vanessa Romeu iniciou o seu percurso profissional no setor das FMCG na Procter and Gamble em Bruxelas. Em 2002 voltou a Portugal para o setor de Comunicação e Media, tendo feito parte da Direção de Marketing e Comunicação da SIC, onde foi vice-presidente da SIC Esperança. Em 2013 entrou no mundo do retalho para desempenhar a função que desempenha atualmente de Diretora de Comunicação Corporativa do Lidl Portugal.

Marque o dia 13 de novembro na sua agenda para não perder a Dinheiro Vivo Talk sob o tema "Sustentabilidade nos dias de hoje". O encontro com estas duas convidadas está marcado para as 10h30.