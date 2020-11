11 Novembro, 2020 • 00:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As preocupações com o planeta devem alastrar-se a todos os momentos da nossa vida, mesmo quando vamos fazer compras. Atualmente, também as cadeias de supermercados estão prontas para cuidar mais e melhor do planeta.

Para reforçar a aposta na Economia Circular e com o compromisso "Dizer Sim a Cuidar mais do Planeta", a Mercadona abriu a primeira loja com a Estratégia 6.25 em Portugal na cidade de Matosinhos. Mas do que se trata esta Estratégia?

A Estratégia 6.25 promove a Economia Circular, garantindo que diminui o plástico em toda a empresa e, por sua vez, evita o desperdício. Com esta Estratégia, a Mercadona desafiou-se a si mesma a implementar seis ações para alcançar um triplo objetivo em 2025: reduzir 25% do plástico; tornar todas as embalagens de plástico recicláveis; e reciclar todos os resíduos de plástico.

Mas antes de chegarmos a 2025 existem seis ações a ser cumpridas para materializar a Estratégia 6.25. Assim, a Mercadona pretende eliminar os sacos de plástico de uso único em todas as secções, eliminar os descartáveis de plástico de uso único, diminuir em 25% o plástico das embalagens, promover o desenvolvimento de embalagens recicláveis/compostáveis, reciclar os resíduos de plástico gerados nas lojas e, por último, formar e informar os clientes sobre como se deve fazer a separação dos resíduos através de informação nas lojas e nas embalagens.

O caminho é longo, mas a Mercadona tem vindo a mostra ao longo do tempo que o seu compromisso para com o meio ambiente é para cumprir, uma vez que já reciclam 100% das embalagens de cartão e plástico que utilizam.

A juntar a todas as iniciativas, também é graças à Mercadona que 220 mil toneladas de embalagens recebem uma segunda vida nas suas lojas, através de sacos de compras ou caixas de leite.

Para testemunhar (e participar) ao vivo esta estratégia de sustentabilidade basta ir até Matosinhos conhecer a primeira loja portuguesa Mercadona que abriu portas à Estratégia 6.25.