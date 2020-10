Jovens empreendedores no Portugal Digital Summit: como acelerar soluções sustentáveis para a comunidade

22 Outubro, 2020 • 10:34 Partilhar este artigo Facebook

Arranca já esta quarta-feira, dia 21 de outubro, uma nova edição do App Start Up num evento online totalmente interativo, como parte integrante do Portugal Digital Summit. É no App Start Up que serão distinguidos os projetos de três equipas vencedoras que participaram nas últimas edições do Apps for Good, parceiro do Future Up. As soluções serão distinguidas nas categorias da Energia & Consumo Sustentável; Proteção da Vida Marinha; e Transformação Digital.

Este ano, o Future Up já envolveu, em parceria com a JAP e a Apps For Good mais de 950 escolas, 49 mil alunos, 2655 professores e 210 aulas de energia através da digitalização. Para quem quer fazer parte da mudança, o desafio Future Up é simples: aprender, agir, ensinar e participar ativamente em temas da sustentabilidade, energia e planeta, trazendo novas ideias, soluções e um novo futuro.

Em linha com o seu projeto está o programa parceiro Apps For Good, que vai já para a 7ª edição: desafiar jovens a criar projetos totalmente digitais, capazes de responder problemas atuais, alinhados com um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pelas Nações Unidas. Estas equipas são depois distinguidas pelos prémios Future Up em vários momentos após a sua apresentação.

No App Start Up, para além dos vencedores, vão estar presentes algumas equipas de edições anteriores do programa Apps For Good a apresentar as suas soluções tecnológicas, já em fase de implementação, que procuram no App Start Up investimento para dar continuidade às suas ideias e ainda a partilha de experiências.

O App Start Up irá decorrer durante o Portugal Digital Summit, nos dias 21 e 22 de outubro, onde vão ser premiados os três vencedores Future Up, fruto das soluções desenvolvidas durante a sexta edição do Programa Apps for Good.

O Portugal Digital Summit decorrerá entre 19 e 23 de outubro, e contará com a presença de mais de 250 líderes digitais, mais de 50 horas de emissão, 9 temas e promete ser um acelerador para as soluções dos jovens Apps For Good.

Não perca, entre o dia 20 e 21 de outubro, o evento do App Start Up que promete ajudar os mais jovens que procuram o financiamento necessário para dar asas às suas soluções tecnológicas no Portugal Digital Summit.