14 Maio, 2021 • 08:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A sabedoria popular arrisca em dizer muito sobre muitas coisas e no caso da Doença Celíaca isso não é exceção. Conhecida como uma doença autoimune do intestino, é provocada por uma sensibilidade ao glúten. Procurar pela sua definição não é uma tarefa difícil, mas perceber alguns conceitos e distinguir as verdades dos mitos pode ser algo mais complicado. Principalmente quando não procura a ajuda certa para colocar as ideias no lugar - e para diagnosticar corretamente a doença.

É possível curar a doença celíaca? Um celíaco sem sintomas pode ingerir glúten em pequenas quantidades? A doença celíaca pode manifestar-se na idade adulta? O consumo exagerado de glúten aumenta o risco de doença? São algumas das perguntas que colocamos neste vídeo e que com a ajuda de Susana Tavares, Presidente da Associação Portuguesa de Celíacos, encontram as respetivas respostas. Se sofre desta doença, se a quer perceber melhor ou, acima de tudo, se quer estar devidamente informado, este vídeo é para si!