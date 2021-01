20 Janeiro, 2021 • 09:25 Partilhar este artigo Facebook

A Mercadona doou em 2020 mais de 17.000 toneladas de produtos a cantinas sociais, bancos alimentares e outras instituições de solidariedade social em Espanha e Portugal. Esta quantidade significa um aumento de 84% (relativamente a 2019) em doações de alimentos e outros produtos a entidades sociais, e é também consequência da atual crise de saúde e económica causada pela Covid-19.

Estas doações são o equivalente a mais de 283.000 carrinhos de compras e realizam-se através da colaboração com mais de 290 cantinas sociais, mais de 60 bancos alimentares e outras instituições de solidariedade social tanto em Espanha como nos distritos de Portugal onde a Mercadona está presente.

Em 2020, a Mercadona doou mais de 1.200 toneladas de bens de primeira necessidade a várias IPSS portuguesas, como os Bancos Alimentares do Porto, Aveiro, Braga e Viana do Castelo, a Cruz Vermelha ou a Cáritas portuguesa. Além disso a Mercadona doa diariamente de cada uma das suas 20 lojas a uma Cantina Social.

Paralelamente, a empresa mostrou também o seu apoio através de doações adicionais durante o ano, como foi o caso das entregas realizadas aos Centros de Acolhimento Temporário do Norte para doentes Covid-19, ao exército, bombeiros e polícia; a diversos Hospitais e ao Programa de Recolocação Voluntária de Menores Refugiados chegados da Grécia. Ou ainda a doação especial de Natal em que a Mercadona comprou para doar mais de 80.000 quilos de bens alimentares, distribuídos por diversas instituições nos distritos em que está presente.

Outra linha estratégica do Plano de Responsabilidade Social é a sustentabilidade. Para tal, conta com um Sistema de Gestão Ambiental próprio, baseado nos princípios da Economia Circular e focado na otimização logística, na eficiência energética, gestão de resíduos, produção sustentável e na redução de plástico.

Nesse sentido, a Mercadona, juntamente com os seus Fornecedores Totaler, trabalha na Estratégia 6.25 para alcançar um triplo objetivo em 2025: reduzir 25 % do plástico, que todas as embalagens deste material sejam recicláveis, e ainda reciclar todos os resíduos plásticos.