O dia em que os bancos se juntaram todos

Desde o ano passado está em curso em Portugal uma revolução silenciosa que está a transformar radicalmente a maneira como funciona o mercado financeiro no mundo. Trata-se do open banking, ou banca aberta, um conceito que permite que o consumidor movimente as suas contas em diferentes plataformas, não apenas através do banco a que estão vinculadas. Isto tornou-se possível graças a uma tecnologia inovadora chamada API - sigla em inglês para Application Programming Interface, que opera em total segurança. Na teoria, isto significa que o cliente passa a ser o dono dos seus dados bancários, adquirindo mais autonomia e podendo operá-los onde quiser. Na prática? Que a gestão das finanças pessoais ficou mais simples do que nunca.

Primeira app de open banking do país, a DABOX foi desenvolvida pela Caixa Geral de Depósitos e pode ser usada por clientes de qualquer banco. A sua utilização é fácil e intuitiva: basta acrescentar todas as suas contas à ordem e também alguns cartões de crédito e refeição e imediatamente elas passam a fazer parte da mesma plataforma, permitindo aceder ao seu saldo total e a acompanhar todos os movimentos num único ecrã, com uma visão 360º da sua vida financeira. Acabaram as consultas a diferentes sites e aplicações, as anotações no papel, a interminável soma das faturas. Até mesmo as transferências entre contas podem ser feitas diretamente na app - e não paga nada a mais por isso!

Apenas esta funcionalidade já seria suficiente para transformar a DABOX num recurso de praticidade indispensável, mas a app atua também como um verdadeiro guru das finanças pessoais, permitindo aceder a recursos que ajudam a gerir os seus rendimentos com inteligência e clareza. Automaticamente todas as despesas passam a ser classificadas por temas como alimentação, saúde, lar ou compras, entre outros, permitindo saber exatamente para onde vai o seu dinheiro. Além das categorias principais, é também possível acrescentar tags e personalizar os seus gastos para descobrir quanto anda a gastar com #roupas, #combustível ou #jantaresdetrabalho, por exemplo.

Feita a radiografia, a DABOX está pronta para ajudá-lo a poupar. Pode definir orçamentos específicos para diferentes finalidades e a app vai agir ativamente para que concretize os seus planos. Não pretende ultrapassar determinado montante com as compras de supermercado, por exemplo? Basta informar a decisão à DABOX e receberá alertas sempre que estiver prestes a atingir o seu limite ou a fazer despesas desta natureza acima do habitual. É também possível estabelecer objetivos de poupança e contar com as dicas inteligentes e personalizadas da app. O dinheiro vai chegar até ao final do mês? Quais foram as minhas despesas médias diárias? Estou a mudar o meu padrão de consumo? Não tem mais que responder a estas perguntas. Quem responde, a partir de agora, é a DABOX.

A Dabox é uma app da Caixa que disponibiliza os serviços de informação sobre contas à ordem e de iniciação de pagamentos.

Caixa Geral de Depósitos S.A.