A riqueza da indústria vinícola portuguesa é bem conhecida do público: tanto na imensa variedade das suas castas e das condições ímpares de clima e terroir, como nos projetos inovadores e irreverentes, Portugal continua, ano após ano, a melhorar a sua posição e a afirmar-se como player no mercado global de vinho.

Um dos setores, porém, que a indústria de vinhos portugueses (e o público em geral) tem descurado é o do mercado de investimento de vinhos de elevado valor acrescentado, ou vinhos finos. Com efeito, este mercado - que opera nos mesmos moldes que outros mercados de investimento - tem conhecido uma forte expansão nos últimos anos.

A OENO, empresa britânica que recentemente abriu escritórios em Portugal e com presença em França, Itália, Estados Unidos, Espanha e Alemanha, parece acreditar nos vinhos portugueses, tendo definido um investimento de 5 milhões de euros em Portugal e nos seus vinhos como meta em 2021. O país parece bem posicionado para ser uma revelação neste setor, com as suas castas únicas e garrafeira coletiva - tanto histórica como exótica - a gerarem grande interesse em investidores que pretendam apostar na diversificação dos seus ativos.

O conceito de investimento em vinhos finos opera como a compra e venda de ações na bolsa, mas o risco no investimento é menor. A OENO, para além dos vinhos que adquire faz, também, a comercialização dos mesmos, o que por sua vez aumenta o valor das garrafas que não são vendidas, pois tornam-se mais limitadas. E tem as suas próprias instalações, adaptadas para guardar os vinhos que adquire para o seu portefólio (e caso o investidor não faça questão de acondicionar os vinhos que adquire em espaço próprio).

Investir em vinhos finos, em particular através de empresas com cartas no setor como a OENO, é um investimento seguro - e com resultados concretos. Desde 2018 que as contas geridas pela OENO tiveram um retorno médio de 11,93% PA, muito superior ao retorno médio de investimentos em bolsa. Para além do mais, a OenoFuture fornece serviços de consultoria e cria estratégias de investimento aplicadas às necessidades particulares de cada investidor. A OENO conta ainda com uma unidade interna especializada em antifraude, certificando rigorosamente os mercados onde adquire os seus vinhos protegendo, assim, a carteira dos seus clientes.

Com boas perspetivas de crescimento, bons vinhos e empresas como a OENO a abrirem a porta a este novo mercado, investir em vinhos finos parece ser uma atividade com boas raízes para se implementar em Portugal e, assim, dinamizar ainda mais o nosso setor dos vinhos.