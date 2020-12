Planeie a sua reforma enquanto está no ativo

16 Dezembro, 2020 • 15:11 Partilhar este artigo Facebook

O verdadeiro segredo para que possa ter uma Reforma mais descansada é começar a planeá-la enquanto ainda é jovem e trabalha. Se o seu objetivo - como o de todos nós - é conseguir manter o estilo de vida que tem agora na altura da reforma, então precisa de começar a planeá-la o quanto antes.

É precisamente para o ajudar nessa missão que surge a Futuro - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA, empresa do Grupo Montepio. Constituída em 14 de janeiro de 1988. Esta empresa foi criada com o propósito de realizar todas as operações de gestão e investimento, relacionadas com fundos de pensões, dispondo de uma equipa experiente e uma vasta oferta de produtos para o ajudar a planear a reforma.

Dona de um saber fazer com mais de três décadas, a Futuro mantém a sua missão bem assente na hora de satisfazer as necessidades dos seus clientes: assegurar a proteção na reforma, com produtos e serviços diversificados e inovadores.

Assim sendo, e para que a confiança dos seus milhares de clientes se mantenha - particulares e algumas das principais empresas nacionais e multinacionais - a sua atuação baseia-se em ser precursora no mercado de produtos diversificados para pensões, que permitam responder às necessidades específicas de cada cliente e em oferecer produtos cujos esquemas de capitalização possam acompanhar a evolução e a sofisticação do mercado de capitais.

Fundos geridos pela Futuro

Quanto aos produtos que tem para oferecer, a Futuro gere: Planos Poupança Reforma (PPR) - PPR 5 Estrelas, PPR Geração Activa e PPR Garantia de Futuro; Fundos Abertos (não PPR) - Fundo Viva, Fundo Futuro XXI, Fundo Futuro Clássico; Fundo Futuro Plus e PPA (Plano Poupança Ações) - PPA Acção Futuro, fundo destinado a quem aceita correr o risco de um investimento em ações.

O sucesso dos seus serviços tem sido tão evidente que, para além dos prémios atribuídos aos fundos PPR Garantia de Futuro e PPR 5 Estrelas em 2016, 2017 e 2018 respetivamente, a Futuro é detentora do Certificado de Qualidade desde 2001, atribuído pela APCER - Associação Portuguesa de Certificação.

A Certificação da Qualidade assinala um marco histórico na atividade da Empresa e constitui um valor acrescentado para todos os Clientes Institucionais e Particulares que elegem a Futuro como gestora dos seus Fundos de Pensões.

Futuro - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A

Entidade autorizada, supervisionada e registada na ASF com o n.º 3805.

Não dispensa a consulta de informação Pré-contratual e Contratual legalmente exigida.