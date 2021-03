31 Março, 2021 • 13:25 Partilhar este artigo Facebook

E o Great Place To Work® Portugal, há 20 anos, vem revelando estas empresas, que se destacam pela excelência dos seus ambientes de trabalho. Através de estudo fundamentado na sua metodologia, reconhecida por mais de 30 anos e em mais de 60 países, com inquérito totalmente confidencial e voluntário dos colaboradores, faz chegar as suas perceções, que ajudam a identificar os níveis de confiança, orgulho e camaradagem que identificam nas suas empresas.

Revela-se então o maior e melhor segredo do Great Place To Work®: OUVIR os colaboradores e ajudar, de forma sustentada, as suas empresas a implementar e manter todos os meios para alcançar ambientes justos, saudáveis e de maior produtividade.

Assim chegamos ao momento de revelar os Best WorkplacesTM em Portugal, na sua edição de 2021, que repartem-se por um conjunto bastante diversificado de setores, entre eles Tecnologias de Informação, Biotecnlogia & Farmacêutica, a que se associa também, a Venda e Distribuição de Produtos Médicos, Serviços, Comércio a Retalho, Banca e Seguros, Educação e Formação, Gestão Imobiliária, Hotelaria, Turismo, Tabaco e Transporte.

Este reconhecimento, atribuído pelos colaboradores, tem impacto quer interna (Employee Experience), quer externamente (Employer Branding). Para além de fortalecer a marca empregadora, reforçam a sua capacidade de atração e retenção dos seus talentos.

Fatores como o alinhamento dos colaboradores com o propósito e os valores da empresa, a tolerância ao erro, promoção da inovação e criatividade, poderão justificar a melhor performance competitiva e financeira destas organizações. Segundo estudo GPTW® Fortune, as 100 empresas reconhecidas como Best WorkplacesTM nos EUA, tiveram uma performance empresarial até 3x superior, face às principais concorrentes.

Apresentam, também, um maior foco mercadológico, logo têm uma maior satisfação e fidelização dos clientes, sendo que 87% dos colaboradores dos Best WorkplacesTM em Portugal, classificam os serviços e produtos das suas empresas como "excelentes".

O Great Place To Work® tem como propósito melhorar o mundo, através das pessoas, que num ambiente de trabalho saudável, equilíbrio entre a vida profissional e familiar, bem como cuidando das suas comunidades através de ações de impacto social e ambiental, já estão fazendo a diferença.

O selo Certified™ do GPTW® identifica estas empresas, que ajudam no reconhecimento de Portugal como um destino atraente para investimentos, pela qualificação do seu tecido humano.