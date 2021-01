Um conselheiro financeiro virtual com resultados muito reais

14 Janeiro, 2021 • 10:07 Partilhar este artigo Facebook

A tecnologia já nos permite, à distância de poucos cliques no telemóvel, enviar dinheiro para o outro lado do mundo em algumas horas, fazer transferências bancárias imediatas para contatos da agenda telefónica e ter acesso ao câmbio de dezenas de países em tempo real. E se ela também nos fizesse análises personalizadas às contas bancárias, nos dissesse ao pormenor como estamos a gastar o nosso dinheiro e ajudasse a realizar os nossos maiores sonhos de consumo? Pode parecer um guião de filme futurista, mas tudo isso já é realidade e está ao alcance de todos. Basta fazer o download da app DABOX.

Desenvolvida pela Caixa Geral de Depósitos e disponível para clientes de todos os bancos, a DABOX é a primeira aplicação de open banking de Portugal, com funcionalidades exclusivas para a gestão inteligente e descomplicada das finanças pessoais. Através dela é possível agregar todas as contas à ordem numa mesma ferramenta, permitindo uma análise global de toda a sua vida financeira num único ecrã, e contar com alertas e conselhos à medida.

O "trabalho" da DABOX começa assim que as contas bancárias são agregadas na app. Todas as despesas e movimentos passam a ser classificados automaticamente em categorias que permitem saber exatamente para onde vai o dinheiro: alimentação, compras, lar, lazer... Se quiser segmentar ainda mais, basta acrescentar notas e tags - e assim, ao fim do mês, consegue visualizar de forma objetiva o peso que os gastos do dia a dia têm no seu orçamento global. A cada semana recebe uma visão das transações com as despesas médias diárias, dicas de como otimizar a sua gestão e ainda alertas sobre o saldo, as despesas não habituais, as despesas repetidas e até mesmo as previsões para o futuro. O dinheiro vai chegar até ao final do mês? Pode não saber, mas a DABOX sabe.

Entre as funcionalidades da app estão ainda a possibilidade de definir orçamentos para diversas finalidades e de estabelecer objetivos de poupança. Quer trocar de carro ou fazer aquela viagem especial para a Tailândia? Basta informar à DABOX o valor e o tempo que dispõe para fazer a economia e ela diz objetivamente o que tem de fazer. Também pode informá-la de que não pretende gastar mais do que determinado montante com as compras pessoais ou com o combustível - e ela envia alertas sempre que estiver a alcançar o limite ou a fazer mais despesas do que seria suposto. É como ter um assistente pessoal disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, com toda a segurança. O melhor? Não tem de pagar nada por isso.

A Dabox é uma app da Caixa que disponibiliza os serviços de informação sobre contas à ordem e de iniciação de pagamentos.

