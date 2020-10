Uma conferência digital com vista para a inovação

22 Outubro, 2020 • 14:20 Partilhar este artigo Facebook

A ciência tem um papel fulcral na nossa sociedade e agora, mais do que nunca, isso é reconhecido. Para abordar temáticas como a investigação e a inovação não pode perder o dia 30 de outubro que marca a conferência entre profissionais da área na Digital Talk "Investigação e Inovação - Papel da ciência na tomada de decisão", uma iniciativa do Dinheiro Vivo e TSF.

Como oradores vai contar com a professora doutora Elvira Fortunato, Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Rogério Gaspar, Professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, e Rui Minhós, Diretor de Assuntos Institucionais da Tabaqueira.

A conferência está marcada para as 10h30, onde vai poder assistir ao debate "Investigação e Inovação - Papel da ciência na tomada de decisão".

Antes disso, irá contar com a presença de Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que já desempenhou funções como Presidente-Adjunto do Instituto Superior Técnico, Professor Catedrático da mesma instituição, e ainda realizou um doutoramento pelo Imperial College de Londres em Engenharia Mecânica.

Elvira Fortunato é cientista, investigadora, Professora Catedrática na Universidade Nova de Lisboa e uma das oradoras do debate. Em 2010 foi condecorada pelo Presidente da República com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, o Navegador, devido às suas conquistas científicas em todo o mundo.

Com mais de 500 publicações científicas, Elvira Fortunato já recebeu mais de 18 prémios e distinções internacionais pelo seu trabalho, tendo recebido em setembro deste ano o Prémio Horizon Impact Award 2020 atribuído pela Comissão Europeia.

A juntar-se a Elvira Fortunato, vai estar presente Rogério Gaspar, Professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Para além dessa função, foi vice-presidente do Conselho de Administração do INFARMED e membro do Conselho de Administração da Agência Europeia do Medicamento.

De entre os oradores também faz parte Rui Minhós, Diretor de Assuntos Institucionais da Tabaqueira. Licenciado em Ciências Farmacêuticas, Rui Minhós é Especialista em Assuntos Regulamentares pela Ordem dos Farmacêuticos desde 2009.

Também já desempenhou funções de Head of Scientific Engagement para as Regiões da Europa, Europa de Leste, Médio Oriente e África na Philip Morris International (PMI), onde foi também Director Regulatory and Scientific Engagement.

Não perca no dia 30 de outubro a conferência Digital Talk "Investigação e Inovação - Papel da ciência na tomada de decisão" nos sites do Dinheiro Vivo e TSF.