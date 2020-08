Vídeo: A mudança para uma normalidade diferente

Com desafios e dilemas durante os tempos de confinamento, esta edição de Brands 4 Life conta com Inês Condeço e André Bettencourt, diretores de marketing da Fnac e da Bridgestone, respetivamente, para falar sobre tudo o que mudou.

As vendas online mantiveram as coisas a funcionar, mas as empresas viram-se obrigadas a enfrentar novos dilemas e desafios devido aos meses de confinamento. Marcas diferentes, mas com desafios em comum, a Fnac e Bridgestone viram as suas lojas a fechar e a produção a diminuir, bem como a necessidade de reforçar e diversificar a comunicação junto dos portugueses.

Os responsáveis do marketing destas empresas revelaram no mais recente Brands 4 Life que do lado da FNAC, a comunicação tinha como objetivo convidar os clientes a regressarem às suas paixões e trazer a experiência da loja física para o digital. Já para a Bridgestone, o principal foco era a operação no terreno e passar uma mensagem de sensibilização e disponibilização da mercadoria.

Brands 4 Life assume um registo descontraído, informal, espontâneo e inspirador, onde as marcas partilham as suas experiências e estratégias de marketing durante o período de pandemia.

Ao longo de 12 semanas, acompanhe os testemunhos de personalidades como Filipa Appleton, Diretora de Marketing do LIDL; Inês Drummond Borges, Diretora de Marketing da WORTEN; Sérgio Leal, Diretor de Marketing da McDonald’s; Filipa Remígio, Diretora de Marketing e Vendas da Artsana; Lídia Monteiro, Diretora de Marketing do Turismo de Portugal; Tiago Simões, Diretor de Marketing do Continente; Leonor Dias, Diretora de Marketing da Vodafone; Carla Bento, Diretora de Marketing do Santander, entre muitos outros.