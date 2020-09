Marcas da “casa” também fazem “milagres”

Nesta edição de Brands 4 Life, Maria de João Matos, diretora de comunicação corporativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), e Filipe Bonina, diretor de marketing da Central de Cervejas e Bebidas (CCB), comentam o desafio que tem sido este ano 2020.

Marcas bem conhecidas do público nacional, tanto a SCML como a Sagres apoiam a sua comunicação nos pilares fundamentais das causas. Por um lado as causas sociais e, por outro, as causas que movem a nossa sociedade. Para ambas estas marcas, a pandemia e consequente confinamento significaram desafios de elevada dimensão, não só nas suas operações como também na forma como comunicam interna e externamente.

Brands 4 Life assume um registo descontraído, informal, espontâneo e inspirador, onde as marcas partilham as suas experiências e estratégias de marketing durante o período de pandemia.

Ao longo de 12 semanas, acompanhe os testemunhos de personalidades como Filipa Appleton, Diretora de Marketing do LIDL; Inês Drummond Borges, Diretora de Marketing da WORTEN; Sérgio Leal, Diretor de Marketing da McDonald’s; Filipa Remígio, Diretora de Marketing e Vendas da Artsana; Lídia Monteiro, Diretora de Marketing do Turismo de Portugal; Tiago Simões, Diretor de Marketing do Continente; Leonor Dias, Diretora de Marketing da Vodafone; Carla Bento, Diretora de Marketing do Santander, entre muitos outros.