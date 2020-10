Quando o país fechou, quem garantiu que não faltava comida nas prateleiras?

Rui Miguel Nabeiro, CEO da Delta Cafés, e Lia Oliveira, diretora de marketing da Nobre, descrevem os desafios de manter a produção num período de grande incerteza e sobre como se alimenta um país em confinamento.

“A principal aprendizagem que tivemos nesta situação foi que as coisas podem mudar com muita rapidez”, frisa Lia Oliveira. Manter a engrenagem logística e de produção a funcionar – tanto a Nobre como a Delta Cafés não pararam, tendo antes pelo contrário, aumentaram a produção, no caso da Delta, 800% – foi naturalmente um desafio dadas as contingências impostas pela pandemia, frisou também Rui Miguel Nabeiro.

Brands 4 Life assume um registo descontraído, informal, espontâneo e inspirador, onde as marcas partilham as suas experiências e estratégias de marketing durante o período de pandemia.

