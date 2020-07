Vídeo: Como turismo e supermercados resistiram à pandemia

O Turismo de Portugal, que nos últimos anos foi catalisador da economia portuguesa, deparou-se, de repente, com fronteiras e aeroportos fechados por causa da pandemia de covid-19. Já a Sonae MC teve o desafio inverso: manter as portas abertas de lojas em todo o País, com um exército de colaboradores a trabalhar para que nada de essencial faltasse na despensa dos portugueses. Comunicar terá sido um desafio permanente para ambas em período de pandemia.

Para falar sobre como se conseguiu promover um País hospitaleiro temporariamente de portas fechadas, na terceira edição de Brands 4 Life, Lídia Monteiro, recebemos esta quinta-feira a diretora sénior de Vendas e Marketing do Turismo de Portugal. E para nos explicar as muitas missões do Continente em tempos de crise, recebemos Tiago Simões, diretor de Marketing da Sonae MC.

Brands 4 Life assume um registo descontraído, informal, espontâneo e inspirador, onde as marcas partilham as suas experiências e estratégias de marketing durante o período de pandemia.

Ao longo de 12 semanas, acompanhe os testemunhos de personalidades como Filipa Appleton, Diretora de Marketing do LIDL; Inês Drummond Borges, Diretora de Marketing da WORTEN; Sérgio Leal, Diretor de Marketing da McDonald’s; Filipa Remígio, Diretora de Marketing e Vendas da Artsana; Lídia Monteiro, Diretora de Marketing do Turismo de Portugal; Tiago Simões, Diretor de Marketing do Continente; Leonor Dias, Diretora de Marketing da Vodafone; Carla Bento, Diretora de Marketing do Santander, entre muitos outros.