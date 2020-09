PIB do Brasil regista a maior queda dos últimos 24 anos

Com o impacto da crise do coronavírus como pano de fundo, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil sofreu uma queda histórica de 9,7% no segundo trimestre de 2020, na comparação com os três primeiros meses do ano. Trata-se do tombo mais forte desde que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou os cálculos do PIB trimestral, em 1996. Até então, a maior baixa registada no país tinha ocorrido no 4.º trimestre de 2008 (-3,8%).

Em relação ao 2.º trimestre de 2019, a queda foi maior: 11,4%. Como resultado, a economia brasileira entra oficialmente em recessão técnica, caracterizada por dois trimestres consecutivos de encolhimento do nível de atividade.

“Ambas as taxas foram as quedas mais intensas da série, iniciada em 1996. No acumulado dos quatro trimestres terminados em junho, houve uma queda de 2,2% em relação aos quatro imediatamente anteriores”, informou o IBGE no comunicado oficial. “Com esse resultado, estamos 15,1% abaixo do pico do primeiro trimestre de 2014”, acrescentou a coordenadora de Contas Nacionais do instituto, Rebeca de La Roque Palis.

Segundo Palis, com este resultado o PIB ficou no mesmo patamar do final de 2009, auge dos impactos da crise global provocada pela onda de quebras na economia americana. No primeiro trimestre, a economia já tinha regredido ao patamar de 2012. Ou seja, só em três meses, o PIB brasileiro andou três anos para trás.

“Bastante afetado pelos efeitos do coronavírus, o Brasil regrediu mais de dez anos”, disse entretanto o economista e coordenador do curso de Administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero, ao portal UOL.

A queda recorde em apenas um trimestre supera a perda acumulada em qualquer uma das últimas nove recessões que o Brasil passou em 40 anos. Na recente crise de 2014-2016, que acabaria por ditar o afastamento político da então presidente Dilma Rousseff, o baque foi de 8% no acumulado de 11 trimestres, segundo o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (Codace), que considera que o Brasil entrou em recessão já no primeiro trimestre. Na recessão de 1981-1983, a perda foi de 8,5% em nove trimestres.

Expectativas distintas

Para Paulo Guedes, o “superministro da Economia” do governo Bolsonaro, estes resultados não são desanimadores. “A economia não é uma ciência exata: como a velocidade da luz é diferente da velocidade do som, você vê um raio muito cedo e o som chega muito depois, é a mesma coisa com a economia”, discursou Guedes, antevendo melhorias em breve. A expectativa da maioria dos economistas é que a queda no PIB no final de 2020 seja em torno de 5,4%.

“A economia”, prosseguiu Guedes, “já começa a retomada em forma de V, o registo do segundo trimestre ainda é uma queda de 10%, que aliás é o que todo mundo previa. Mas na verdade é um som distante, é o som do impacto da pandemia lá atrás e é onde o Brasil ficaria caso não tivéssemos tomado todas as medidas que tomámos”.

Analistas, como Vinícius Torres Freire, entretanto, discordam de Guedes. “Mesmo antes da praga do vírus, o PIB do Brasil não decolava, ao contrário do que dizia o ministro”, escreveu o colunista da Folha de S. Paulo. “Além de divulgar o PIB do segundo trimestre, o IBGE reviu também para baixo o resultado do primeiro, que foi um desastre, dado que a devastação do vírus apenas começava. Mesmo sem a praga, a economia crescia muito pouco. A ideia de que estava decolando era desvario”.

À mesma hora que o resultado do PIB era revelado, Jair Bolsonaro, que começou por cair na aprovação popular durante a pandemia mas recuperou capital político graças a um auxílio emergencial à população carente, desviou as atenções com dois anúncios mais políticos do que económicos. O presidente informou que esse auxílio emergencial, embora reduzido a metade, segue até dezembro e que o Congresso Nacional vai começar a analisar uma proposta de reforma administrativa – “não atinge os funcionários públicos atuais mas os do futuro”, sublinhou Guedes, ao lado de Bolsonaro.

Os piores dados dos números revelados nesta semana foram a queda no consumo das famílias, do investimento e dos “outros serviços” – alimentação fora de casa, hotéis e similares, serviços pessoais, profissionais liberais, saúde e educação privadas, entretenimento, cultura e desporto.

“Os outros serviços caíram quase 19,8% em relação ao primeiro trimestre. A seguir, veio o setor de transportes, armazenamento e correios, com queda de 19,3%”, resumiu Freire.

Para Álvaro Bandeira, economista do banco digital Modalmais, “a queda chocante do consumo das famílias já era esperada”. “Para mim, o dado mais importante é o de investimento. A queda da Formação Bruta de Capital Fixo e o percentual do investimento ante PIB são preocupantes porque desses indicadores depende a nossa retomada”, disse ao UOL.

Na contramão, a agricultura. “Mais uma vez, a agropecuária salva o Brasil e ameniza as perdas”, disse o chefe de Renda Variável da Messem Investimentos, William Teixeira, destacando que “na comparação com o primeiro trimestre, a agropecuária cresceu 0,4% no segundo trimestre”.

Em São Paulo