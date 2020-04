Advogados dão-nos música… agora nas redes sociais

Se são as causas que movem os advogados, nem todas são jurídicas, como nos tem vindo a mostrar, ano após ano, o Rock’n’Law, evento que junta os 14 maiores escritórios de advogados do país para nos dar música e recolher donativos para causas nobres. Dos sem-abrigo aos mais velhos, das crianças aos grupos mais frágeis, o concerto anual já conseguiu reunir mais de 700 mil euros para 18 projetos de solidariedade social.

Só no ano passado, a 11.ª edição do Rock’n’Law juntou 1650 pessoas e angariou 81 mil euros de donativo para a Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar, em Odemira, para “melhorar o conforto, a segurança e os serviços dos cerca de 21 idosos do seu Centro de Dia”.

Agora, a causa somos todos nós e os concertos acontecem todas as noites, nas redes sociais, para no animar enquanto dura o período de confinamento. Mas a oportunidade era demasiado boa para desperdiçar, pelo que o Rock’n’Law decidiu ainda juntar à iniciativa mais três causas com quatro projetos à escolha que fazem especial sentido neste contexto de pandemia. Advogados e amigos tocam ao vivo para promover projetos sociais de apoio à minimização do impacto da covid-19 e ainda contribuem para recolher bens alimentares, apoiar os heróis da Saúde com a compra de equipamentos e proteção, bem como apoiar a construção de um hospital de campanha.

Em entrevista o Dinheiro Vivo, Francisco Proença de Carvalho, promotor da iniciativa sob o lema “Agora tocamos em casa, pela saúde de todos”, explica os motivos que aqui os trouxeram.

O Rock’n’Law tem no seu ADN a vontade de ajudar. Foi por essa a razão que decidiram agora dar vida a esta iniciativa nas redes sociais?

De facto, o Rock’n’Law tem no seu ADN juntar música e solidariedade. Em 11 edições consecutivas deste festival de música de bandas de advogados já angariámos mais de 700 mil euros para diversas causas sociais meritórias. Num momento tão difícil como o que estamos a viver, sem prejuízo das múltiplas iniciativas de solidariedade social que as diferentes sociedades de advogados organizadoras já têm em curso, entendemos que o Rock’n’Law não poderia deixar de marcar presença. Assim, decidimos continuar a juntar solidariedade e música mas em termos adaptados à realidade atual – daí esta edição “virtual” chamar-se “A tocar em casa pela saúde de todos”. Nesse sentido, identificámos um conjunto de projetos credíveis e importantes nesta batalha contra a Covid 19 e andamos a promover a angariação de donativos nas nossas redes sociais. Contamos com a ajuda de advogados músicos e músicos profissionais que têm feito vídeos a tocarem e cantarem nas respetivas casas. É também uma forma de darmos algum entretenimento musical às pessoas que estão confinadas em casa e força aos nossos heróis que estão na linha da frente neste combate, não só os profissionais de saúde, mas também aqueles que têm garantido que o país não para no fornecimento de bens e serviços essenciais.

Como correu a adesão? Foi fácil mobilizar as bandas dos maiores escritórios do país para esta iniciativa?

Estamos a ter uma boa adesão. Devido ao necessário distanciamento social não conseguimos juntar bandas, mas temos recebido o contributo individual de vários músicos advogados que, de uma forma totalmente descontraída nas suas casas (como nunca os vimos), nos dão música. Além disso, contamos com a generosidade de músicos profissionais que têm feito vídeos especiais para este Rock’n’ Law em casa. Por exemplo, João Gil, Joana Espadinha, Sofia Hoffmann e a Lisbon Film Orchestra. Esperamos que seja possível continuar a receber mais contributos.

Trata-se de concertos para distrair quem está em casa, mas há aqui também uma vertente de recolha de fundos associada em quatro vertentes: bens alimentares, apoios à saúde, ajuda na construção de um hospital de campanha e compra de equipamento de proteção. Como funciona e como pode o público contribuir para as causas apadrinhadas?

No site e nas redes sociais do Rock’n’Law estão apresentados os projetos selecionados por nós e a forma fácil de contribuir. Regra geral, a contribuição está à distância de um clique. Não custa nada e pode fazer muita diferença neste momento tão complicado. (Veja mais aqui)

Quando acontecem e como podemos ver os concertos?

Vamos publicando os vídeos destas performances musicais à medida que os vamos recebendo. Já levamos cerca de duas semanas deste festival online e temos conseguido ter concertos quase diariamente. Esperamos continuar assim.

Já têm números dos donativos angariados?

Os donativos vão diretos para as instituições e ainda não temos um balanço. Neste projeto online, o Rock’n’Law é apenas uma plataforma de promoção de bons projetos de solidariedade que estão em curso. Quando isto tudo passar, as bandas voltarão seguramente a juntar-se e esperamos que seja possível organizar a 12.ª edição do Rock’n’ Law no último trimestre deste ano. Aí sim poderemos “vingar-nos” do distanciamento social a que temos estado sujeitos. Até lá, desafio as pessoas a seguirem-nos no Instragram e no Facebook para viverem connosco este festival solidário diferente e ajudarem-nos a ajudar quem mais precisa.