Agostinho Pereira de Miranda canta fado pela esperança… e pelo D. Estefânia

“Vai ficar tudo bem” é a mensagem mais repetida nas redes sociais, normalmente acompanhada dos arco-íris que deram origem ao movimento que pretende trazer esperança e consolo a todos os que sofrem os efeitos do novo coronavírus e do necessário confinamento. Agora, essa mensagem toma novas formas, como o Fado da Esperança, e vem até de quem tem uma bagagem bem diferente dos miúdos dos arco-íris. Mas o objetivo é o mesmo, ajudar-nos a todos a ultrapassar este momento extraordinariamente difícil.

É o que explica ao Dinheiro Vivo o autor do Fado da Esperança, o advogado com 30 anos de currículo e responsável por uma das mais importantes sociedades de advogados do país, Agostinho Pereira de Miranda.

“O fado que escrevi tem uma relação direta com a angariação de fundos que tenho estado a fazer para o hospital de Dona Estefânia”, justifica o fundador da Miranda e especialista em Direito da Energia e Arbitragem. “Em menos de uma semana, conseguimos entregar à direção do hospital quase 20 mil euros.”

Agostinho Pereira de Miranda conta ainda que procurou refletir no seu fado duas constatações: “as crianças são a nossa redenção e a fonte de toda a esperança; mas os idosos (os avós) são parte integrante do que somos e do que fomos. Uns são tão necessários para a vitória nesta batalha quanto os outros.” E conclui com a mensagem de esperança para todos: “Sabemos isso instintivamente porque somos um povo antigo. E é por isso que vai correr tudo bem.”